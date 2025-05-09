Burdur’un Tefenni ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tefenni ilçesi Eşeler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde bulunan Aydın C. idaresindeki 48 RP 979 plakalı Toyota marka otomobil harekete geçtiği esnada arkasından gelen Fadime B. idaresindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Fadime B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Duygu G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.