Samsun’da elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 12 Ocak Pazar günü meydana geldi. Bir elektrikli bisiklet kilidi kırılarak çalındı. Olay polise haber verildi. Polis hırsızlık olayıyla ilgili O.Ş. (46), N.K.(36), K.A.(27), N.B. (34) ve Ç.Ö.’yü (33) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.