Olay, akşam saatlerinde Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında meydana geldi. İddiaya göre, işletme içerisinde elektrik çarpması neticesinde yaralanan 24 yaşındaki işçi M.K., mesai arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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