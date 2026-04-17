Elazığspor'a Erbaaspor maçındaki saha olayları nedeniyle para cezası verildi.

Seza Çimento Elazığspor'a Merkür Jet Erbaaspor maçındaki saha olayları nedeniyle para cezası geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 16 Nisan 2026 tarih ve 70 sayılı toplantısında alınan kararda,'Seza Çimento Elazığspor Kulübünün, 12.04.2026 tarihinde oynanan Seza Çimento Elazığspor-Merkür Jet Erbaaspor Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir' denildi.