Gaziantep'te jandarma ekiplerinin otoyolda yaptığı dron destekli trafik denetimlerinde çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 4 bin 234 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarması Timleri, mülki makamların koordinesiyle Mart ayında otoyolda çok sayıda trafik denetimleri yaptı. Yapılan denetimlerde, 49 bin 994 araç ile 13 bin 683 şahıs sorgulandı. Denetimler sonucunda 4 bin 234 araca yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği vurgulandı.