AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, AK Parti İl Başkanlığı binasında Haftalık İl Yürütme Kurulu toplantısı, birim başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda geride kalan çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da istişare edildi. Parti teşkilatı çalışmaları ve yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, koordinasyonun artırılmasına yönelik konular görüşüldü.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 'Geride bıraktığımız çalışmalarımızı değerlendirirken, önümüzdeki sürecin yol haritasını da istişare ettik. Ortak akıl, güçlü teşkilat ve kararlı duruşumuzla şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz' dedi.