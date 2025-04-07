Bülent Yenihayat’la yolların ayrılması sonrası Elazığspor teknik direktörlüğü görevine getirilen Fırat Gül, bordo-beyaz kariyerine muhteşem bir giriş yaptı.

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Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığspor, yaşanan teknik direktör değişikliğinin ardından 2’de 2 yaptı. Bülent Yenihayat’ın ardından takımın başına geçen Fırat Gül yönetimindeki Elazığspor önce 68 Aksaraspor’u, daha sonra lider Serik Belediyespor’u 3-1’lİk skorla yenerek yarışın içinde bende varım dedi. Fırat Gül, kritik galibiyetlerle taraftarın sevgisini kazanırken Elazığspor’un kalan 4 haftada rakipleriyle 5 ve 4 puanlık farklar bulunuyor. Sezon sonunda muhtemel bir puan eşitliği durumunda ise Elazığspor hem Serik Belediyespor hem de M. 68 Aksarayspor’a karşı ikili averaj üstünlüğü de söz konusu.

Kaynak: İHA