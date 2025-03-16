Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’na katılan Elazığlı atletler, dereceler ile döndü.

Özcan Kutlu U-14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Bursa’da düzenlendi. Bin metre erkekler kategorisinde Elazığ’ı temsil eden Mustafa Tunahan Özdoğan Türkiye ikincisi ve Miraç Emir Kaya ise Türkiye beşincisi oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Atletizm de son zamanlar da önemli başarılar alıyoruz. Sporcularımızın bu başarıları da büyük kulüplerin ve milli takım gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu yüzden dolayı da geçtiğimiz günlerde EMKA Spor Kulübü ve milli takıma sporcu göndermiştik, gelecek zaman içerisinde de Elazığ’lı atletlerin milli takımlar düzeyinde de yarıştıklarını göreceğiz" denildi.