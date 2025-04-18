Elazığlı sporcular, U16 Hentbol Milli Takım kampına davet edildi.

Elazığlı sporcular, milli gururu bir kez daha yaşattı. 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan U16 Hentbol Milli Takım kampına, Elazığ Gençlik Spor Kulübü’nden üç başarılı sporcu davet edildi. Milli takım yetkililerinin dikkatini çeken Hüseyin Ercan, Taha Çelik ve Emre Kara, bu önemli organizasyonda Elazığ’ı temsil edecek. Genç hentbolculara, kulübün deneyimli antrenörlerinden Engin Doğan eşlik ederken, teknik ekipte yer almak üzere Yunus Altuner’in de kampa katılması planlanıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz adına gurur verici bir gelişme. Genç sporcularımızın milli takıma davet edilmesi, altyapıya verilen önemin ve antrenörlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Özellikle hentbol branşında yıllardır süren istikrarlı çalışmalarımız, hem kız hem erkek takımlarımızla 2. Lig’de elde ettiğimiz tecrübe ve başarılarla taçlanmaktadır. Bu doğrultuda, sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.