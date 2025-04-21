Hac organizasyonu kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ve acenteler ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik uygulamalı hac hazırlık kursu düzenlendi.

Hac ve Umre Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu ve büro çalışanları tarafından koordine edilen ardından sunulan hac hazırlık kursu açılış konuşmasını Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ yaptı. Üstündağ, hacdaki semboller ve uygulamalı hac konulu sunumlar gerçekleştirdi. Hac hazırlık kursunda İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve İl Müftülüğü görevli personel tarafından hacı adaylarına lazım olacak tüm bilgiler hakkında sunumlar eşliğinde bilgiler verildi.

Öte yandan bu yıl Elazığ’dan kutsal topraklara 817 hacı adayı gideceği öğrenildi. İlk kafilenin 7 Mayıs 2025, 2. ve 3. kafileler ise 8 Mayıs 2025 tarihinde kutsal topraklara gideceği ifade edildi.