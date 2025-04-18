Elazığ’da Turizm Haftası kutlamaları, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 10.00’da Zafer Kılıç İlkokulunda belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Öğrencilere yönelik yapılan sunumda, Elazığ’ın kadim kültürel değerleri ve turizm potansiyeli tanıtıldı. Etkinlik, genç kuşakların yaşadıkları kentin tarihi ve kültürel mirasına dair farkındalık kazanmalarını hedefledi. Aynı gün saat 14.00’da ise Çatalçeşme İlkokulu öğrencileri, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ’ın da katıldığı gezi kültür ve turizm uzmanları eşliğinde kentin en önemli turistik noktalarından biri olan tarihi Harput’a gezi düzenledi. Öğrenciler, Harput’un tarihî yapıları ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu.

Günün son etkinliği ise saat 20.00’da gerçekleştirilecek. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından "Harput’un Usta Sesleri" adlı konser, müzikseverlerle buluşacak. Konser, Harput’un zengin müzik geleneğini yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenecek.

Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, düzenlediği bu etkinliklerle kentin tarihî, kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmayı sürdürüyor.