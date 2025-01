Elazığ’da bir araç sürücüsü, hızla çarptığı otomobili yol dışına savurduktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Otomobilde bulunan eşinin yaralandığını belirten sürücü, kaçan aracın ise güvenlik kameralarına yansıdığını kaydetti.

Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi Kentköy mevkisinde 23 Ocak Perşembe gecesi saat 22.15’te meydana gelen trafik kazasında, bir araç hızla çarptığı otomobili araziye savurarak olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan sürücünün eşi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya uğrayan otomobildeki sürücü Mustafa Bahadır Koçak, yaşananları şöyle anlattı:

"23 Ocak Perşembe gecesi, gece saat 22.15’te Kentköy mevkisinde aracımla eşimle beraber evime doğru hareket ederken bir trafik magandasının saldırısına uğradık. Araç bize son sürat hızla gelerek çarpıp, bizi araziye fırlattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçarak yoluna devam etti. Aynı gece emniyete şikayetimizle birlikte araç aranmakta, plakası tespit edilmeye çalışılıyor. Araç 2011-2014 model Volkswagen Polo marka bir araç. Bu olayın bir trafik kazası olmadığını, canımıza bir kasıt olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün bize bunu yapan yarın herkesin çoluğuna, çocuğuna çarpıp kaçabilir. Bu bizim canımıza kasıttır. Olay akşamı ilk müdahalesi yapılan eşim ambulansla hastanede tedavi gördü. Bu konuda şehrimizin sanayi esnafından ve emniyet teşkilatından son derece destek bekliyoruz. Bu trafik magandasının bir an önce yakalanmasını bekliyoruz. Can güvenliği her şeyden önemli."

Şikayet üzerine emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazadan sonra aracın bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.