Elazığ’da düzenlenen ve 5 gün süren Çaydaçıra Tiyatro Festivali yoğun ilgi gördü.

Elazığ’da 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Çaydaçıra Tiyatro Festivali, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Birçok tiyatro ekibin yer aldığı festival renkli görüntüler oluşturdu. Festivali sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmayarak Palu ve Keban ilçelerinde de yaşandı. Bu ilçelerde düzenlenen çocuk oyunları, halk tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Ayrıca, düzenlenen turistik geziler de festivalin kültürel etkileşimini artırdı. Festivalin tüm gösterimleri halka ücretsiz olarak sunulurken vatandaşlar salonları doldurarak sanata olan ilgisini bir kez daha gösterdi.

Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle sanata her zaman açık bir şehir olmuştur. Çaydaçıra Tiyatro Festivali, şehrimizin kültürel yaşamına önemli bir katkı sağlamıştır. Festivalin düzenlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi desteği ile Elazığ Belediyesi’nin katkıları büyük bir önem taşımaktadır. Hem merkezi hem de yerel desteğin sağlanması, şehrin sanatsal zenginliğine önemli katkılar sunmuştur. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması adına bu tür etkinliklere katkı sunmaya devam edeceğiz" denildi.