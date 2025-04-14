Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen iller arasında yer alan Elazığ’da depremden zarar gören korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve korunmasına yönelik proje ve uygulama yardımı başvurularını almaya başladı.

Elazığ’da bulunan özel mülkiyete tabi korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları için proje yardımları kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri ile zemin etüt raporları gibi mimarlık ve mühendislik çalışmalarına, uygulama yardımları kapsamında ise Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan projelerin hayata geçirilmesine ve gerektiğinde rekonstrüksiyon çalışmalarına destek verilecek. Elazığ genelinde yardımlardan yararlanmak isteyen maliklerin ya da yerel idarelerin, en geç 30 Nisan 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi. Maliklerden herhangi birinin başvurusu yeterli kabul edilecek. Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu desteklerin Elazığ’ın tarihi dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, süreci dikkatle takip etmeleri konusunda malik ve kurumlara çağrıda bulundu. Gerekli bilgi ve başvuru belgelerine Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden veya müdürlüğün resmi internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.