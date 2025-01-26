Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından su kuşu popülasyonlarının tespit edilmesi için çalışma düzenledi.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sulak alanlar ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenmesi ve su kuşu popülasyonlarının tespit edilmesi için çalışma yaptı. Çalışmalar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Özdemir Adızel, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Hüseyin Çelik, Uzman Biyolog Arif Ay ve personellerin katılımıyla Keban Baraj Gölü ile Hazar Gölü sulak alanında gerçekleştirildi.