İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, önemli bir projeye imza atarak işitme engellilere yönelik pastacı çıraklığı kursu açtı. Kursiyerler, işaret dili çevirmenleri eşliğinde pastacılığın inceliklerini öğrenirken, hünerli elleriyle istihdam kapılarını araladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de faaliyet gösteren İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği, Karşıyaka Sağırlar Derneği ve Bornova Sessizler Derneği üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda sağır ve işitme engellilere yönelik açılan pastacı çıraklığı kursuna başladı.

Pastacılığın tüm aşamalarının öğretildiği kursa, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli işaret dili çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer eşliğinde ders veriliyor.

Sağır ve işitme engellilerin genelde beden gücü gerektiren sektörlerde istihdam edildiğini ancak pek çok farklı alanda da yetenekli olduklarını belirten kursiyerler, kurs sayesinde gıda alanında iş üretmeyi hedefliyor.

KIZI İŞARET DİLİNE ÇEVİRİYOR, ANNESİ PASTA YAPIYOR

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde işaret dili çevirmeni olarak görev yapan Özlem Özer, “İzmir’de faaliyet gösteren üç dernekten Meslek Fabrikası kurslarına başvurmaya yönelik talepler geldi. Meslek Fabrikası ile iletişime geçip ortak bir proje başlattık. Bu kurs işaret dili çevirmenleri olarak bizim için de çok keyifli geçiyor. Biz de tıpkı bir kursiyer gibi tarifleri öğrenmiş oluyoruz. Öğrendiğimiz tarifleri Türk işaret dili gramerine uygun bir şekilde kursiyerlere aktarıyoruz. Karşıyaka Sağırlar Derneği’nin üyesi olan annem de kursiyerlerin arasında. Bu benim için de heyecan verici. Öğrendiği bilgiler evde işime yarayacak” dedi. Özer’in 52 yaşındaki annesi Nesrin Özer de kursta çok keyifli vakit geçirdiğini ve kızıyla birlikte kursa geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

59 yaşındaki kursiyer Aysun Saygın da havalimanında mutfak bölümünde çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirtti. Kursa katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Saygın, “Havalimanında buzdolabı ve mermer temizliği yapıyordum, bulaşık yıkıyordum. Meslek edindirme kurslarını da merak ediyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Mutfakta kendimi çok iyi hissediyorum. Artık yemek yapma kısmında çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İŞARET DİLİNİ ÖĞRENMEYİ DENEYECEĞİM”

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında eğitim veren Jülide Yılmaz, açılan kursun çok önemli ve özel bir proje olduğunu vurgulayarak “Bu değerli projenin içinde olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Ben de bu kursta yeni şeyler öğreneceğim. İşaret dilini öğrenmeyi deneyeceğim. İşaret dili tercümanları da bana çok yardımcı oluyor. Karşılıklı bir şeyler öğreneceğimiz bir kurs süreci olacak. Şimdiden un, şeker, tuz ve günaydın kelimelerinin işaret dilindeki karşılıklarını öğrendim” ifadelerini kullandı.