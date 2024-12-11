Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen "Siberağ-11" operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 7’si tutuklandı.

Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ merkezli ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik düzenlenen "Siberağ-11" operasyonunda hesaplarında 33 milyon TL işlem hacmi bulunan 14 şüpheli yakalandı. Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak suçundan haklarında soruşturma başlatılan 14 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 7’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.