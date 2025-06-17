Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi bilgilendirme ziyareti düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Türk Kızılay Elazığ Şubesi çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanlığının ülke genelinde başlatmış olduğu Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi bilgilendirme ziyareti düzenlendi. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Türk Kızılay Şubesi idareci ve çalışanlarına, bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek hakkında yapılan sunumlarla eğitim verildi.