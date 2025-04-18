Elazığ’da Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire tarafından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen program ve çalışmaların il düzeyinde değerlendirilmesi ve saha planlamalarının yapılması amacıyla sekiz ilin birim sorumlularının katılımıyla video konferans yöntemiyle il değerlendirme toplantısı yapıldı. Elazığ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Atar başkanlığında düzenlenen toplantıya idareciler, birim sorumluları ve ilgili çalışanlar katıldı.