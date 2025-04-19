Elazığ’da sanayi sitesinde park halindeki bir araç alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Elazığ’da sanayi sitesinde park halinde bulunan bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç çevrede paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.