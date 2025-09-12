Elazığ’ın Palu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Palu ilçesi Hacı Yasin Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 23 K 3452 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı.