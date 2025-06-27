Elazığ’da Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) uygulama eğitimi düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilmek üzere NRP uygulama eğitimi gerçekleştirildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Konferans Salonu’nda 24-26 Haziran 2025 tarihleri arasında olmak üzere üç gün devam eden eğitim programı sonunda çeşitli sağlık tesislerinden kursa katılan ve başarılı olan 47 kursiyere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Törene, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ali Atar, hizmet başkanları, idareciler, akademisyenler, hastane başhekimleri, eğitmenler, kursiyerler ve sağlık çalışanları katıldı.

İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ali Atar başta olmak üzere kürsüye davet edilen eğitmenler tarafından yapılan sunumlarla programın amacı hakkında çeşitli bilgiler verildi. NRP ve diğer çalışmalar sonucunda bebek ölüm hızı ve neonatal ölüm hızının düştüğü ifade edildi.