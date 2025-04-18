Elazığ’da halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmaları sürdürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kovancılar ilçesi Çakırkaş, Karaman, Şenova, Yazıbaşı köyleri ile Maden ilçesi Hatunköy, Kavak, Eğrikavak, Altınyayla ve Çakıroğlu köylerinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Sivrisinek ve karasineklerin potansiyel üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdüren ekipler, sulama göletleri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, rögarlar ve çöp konteynerlerinin yanı sıra hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ahırlarını, etkin bir şekilde ilaçladı.

Çalışmaların süreceği bildirildi.