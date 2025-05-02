Elazığ’da polis ekipleri tarafından son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 107 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nisan ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 107 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yine nisan ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 45 şahıs yakalanırken 34 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 298 adet fişek, 11 adet tüfek ve 86 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.