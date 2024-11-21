Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir ortaokulda düzenlediği fidan dikim etkinliğiyle çevre bilincine ve doğa sevgisine dikkat çekti.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. İbrahim Taşel Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli ve öğrenciler birlikte fidan dikti. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çam ağaçları ve farklı türlerde ağaç fidanları toprakla buluşturuldu. Jandarma ekipleri bu örnek davranış ile çevre bilincinin gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilere doğa sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefledi.

Jandarmanın anlamlı bir etkinliğe imza attığını ifade eden Okul Müdürü Fikret Seçkin, ’’Bugün fidan dikimi için Harput Jandarma Karakol Komutanlığı bizlere fidan getirdi. Bunları öğrencilerimiz ile birlikte dikiyoruz. Jandarma komutanlığına bu etkinlik ve yardımları için çok teşekkür ediyorum. Asıl olan fidanları yetiştirmek ve büyütmek amacımız olacak” dedi.

Fidan dikim etkinliğine katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Yağmur Şahin, ’’Arkadaşım ile birlikte fidan diktiğimiz için çok mutluyum. Fidanları jandarma ağabey ve ablalarımız ile birlikte diktik. Onlar öncelikle toprağı açtılar sonra biz de fidan diktik. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Öğrencilerden Hazal Umutlu ise ’’Bugün asker ağabey ve ablalarımız geldi. Arkadaşım ile birlikte fidan diktik. Çok verimli bir gün oldu’’ şeklinde konuştu.