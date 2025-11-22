Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘6. Kitap Fuarı’ ziyaretçilere kapılarını açtı.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘6. Kitap Fuarı’ törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda, birçok yayınevi kitaplarını sergiledi. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, törende yaptığı açıklama gerçekleştirdikleri fuara 80’in üzerinde yayınevinin katıldığını kaydetti.

Fuara büyük bir ilginin olduğunu belirten Başkan Şerifoğulları, "Bugün sadece bir fuarın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşamıyoruz aynı zamanda Elazığ’ın gönlüne çok yakışan bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Kitap fuarımızın altıncısını düzenliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Elazığ’ı müzeler ve fuarlar şehri yapma sözü vermiştik. Elazığ’da müzeler şehri olma noktasında Basın Müzemizi, Kürsübaşı Müzemizi, Hamam Müzemizi ve Kent Müzemizi hayata geçirdik. Eğitim Müzesi’nin açılışı için de gün sayıyoruz. Hemşehrilerimiz bu mekanın hayalini yıllardır kuruyordu. 2022 yılında fuar ve kongre merkezimizin kapısını vatandaşlarımıza açtıktan sonra her yıl geleneksel hale getirdiğimiz fuarları düzenlemeye başladık. Hemşehrilerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın 9 gün boyunca fuarı ziyaret etmelerini istiyoruz. Kitapla buluşmalarını, tanışmalarını, dokunmalarını, sayfaları çevirmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimiz ve çocuklarımız burada kitaptan okuyacakları bir cümle ile hayatlarını değiştirme imkanı bulacak" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bugün güzel bir hafta sonu, yine 6. Kitap Fuarı’nın açılışını yapmak için belediye başkanımız ve ilin ileri gelen herklerle birlikte açılışımızı yaptık. Gerçekten de 80 taneye yakın yayın kuruluşu burada. İlk günü olması hasebiyle de çok ciddi bir şekilde yoğun bir kalabalık var. Bu tür organizasyonlar ilimizde yapıldığından dolayı biz iş dünyasının temsilcisi olarak ziyadesinde mutlu oluyoruz. Türkiye’nin her yerinde gelip burada stant açan üyelerimiz var. Burada Elazığ’ı görmüş oluyorlar. Ben burada tüm öğrenci kardeşlerimize, tüm okumak isteyen tüm Elazığlı hemşehrilerimizi özellikle buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kitap fuarını ziyaret eden öğrencilerden Hakan Öztürk, "Kitapların hepsi çok yararlı. Bizim yaş grubumuza hitap eden çok güzel kitaplar var" diyerek fuardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Muhammed Selim Gökdere ise kitap çeşitliliğine değinerek fuarı beğendiğini ifade etti.