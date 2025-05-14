Elazığ’da 4 farklı adresten 416 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezinde 4 farklı adresten 416 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı aldı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, yapılan güvenlik ve saha çalışmalarının ardından Y.T. ve F.K. isimli kadın şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.