Elazığ’da 2025 yılı bitkisel üretim verileri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahmin çalışmalarının yürütülmesi, tarımsal envanterin oluşturulması ve tarımla ilgili istatistiki verilerin zamanında toplanmasını sağlamak amacıyla, değerlendirme toplantısı düzenlendi. "İstatistik Bilgi Sistemi Girişine İlişkin Usul ve Esaslar" doğrultusunda yapılan toplantıda, rekolte tahmini yapılmayan bitkisel ürünler için ilgili müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile diğer birimlerin katılımıyla oluşturulan komisyon kararları görüşüldü ve onay altına alındı.