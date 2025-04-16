Söke Belediyesi ve Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak olan Latmos Doğa Şenliği 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde, Demirçay Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Çadır veya karavanı olan doğaseverler gece kamp alanında kalabilecek. Cumartesi gündüz saatlerinde kamp kurulumu yapılacak. Cumartesi gecesi kamp alanında konaklama yapılabilecek. Alanda su ve tuvalet temin edilecek. İki gün sürecek Latmos Doğa Şenliği belirlenen alanda piknik yapmak isteyen vatandaşlara da açık olacak. Piknik malzemeleri ile gelen vatandaşlar, alanda düzenlenecek ücretsiz aktivitelere de katılım sağlayabilecek.

Doğa Şenliği’nde doğa yürüyüşleri de unutulmadı. Latmos’un eşsiz doğal güzelliğini yakından görmek isteyenler için iki farklı parkurda yürüyüş düzenlenecek. Pazar günü yapılacak saat 10.00’da kolay parkur 5 Km’lik güzergahı kapsarken; zorlu parkur ise saat 07.00’de Beşparmak (Latmos) zirveyi de içine alan 13 km’lik güzergahta yapılacak.

Canlı müzik, söyleşi gibi etkinliklerin de yer alacağı Latmos Doğa Şenliği’ndeki kamp yada diğer yürüyüş etkinliklerine katılmak isteyenlerin kayıt yaptırmaları gerekirken, kayıt ve bilgi için 0539 334 79 33 numaralı telefondan irtibata geçilebileceği belirtildi.