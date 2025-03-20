Elazığ’da Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen 2 müsabaka sona erdi.

2024-2025 sezonu faaliyet programında yer Okul Sporları Atletizm Küçükler Yıldızlar ve Badminton Küçükler müsabakaları sona erdi. Atletizme 158, badmintona ise 25 sporcunun katılımı sağladı. Dereceye giren takımlara ödüllerinin verildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan atletizm küçükler müsabakası Yıldızlar Belediye Yaşam Merkezi Atletizm Pistinde 158 sporcunun katılımı ile, düzenlendi. Diğer müsabaka badminton küçükler ise Ahmet Aytar Spor Salonu badminton salonunda 25 sporcunun katılım ile gerçekleştirilerek son buldu. Müsabakalarda mücadele eden takımlarımızı, dereceye giren takımlarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" denildi.