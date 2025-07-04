Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi (FÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Elazığ Valiliği ile Fırat Üniversitesi arasında, ‘Elazığ Valiliği Memnuniyet Anketi’ çalışması başta olmak üzere; ortak bilimsel araştırmalar, eğitim programları, ortak yayınlar ve toplumsal faydayı artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Vali Numan Hatipoğlu tarafından imzalandı.

Protokol hakkında bilgi veren Vali Hatipoğlu, "Fırat Üniversitesi rektörüyle birlikte valilik olarak bundan sonraki yapacağımız çeşitli çalışmaları bir protokol dahilinde gerçekleştirmeye karar verdik. Bununla 2 yönlü bir amacımız var. Üniversitemizin birçok etkinliğine mümkün olduğunca katkı sunmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Bunun bir ayağının yere basması anlamında bir protokol imzalayacağız. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı işbirliği içerisinde üniversitemizin akademik imkanlarından faydalanarak sürdürmeye çalışacağız. Bu çerçevede ilimizin pek çok alanla ilgili çalışmaları yapılması gerekiyor. Sanayi, madencilik, turizm, kültür ve tarihi varlıklara kadar pek çok alanda ortak işbirlikleri yapıyoruz. Bunları artık formel bir yapıda sürdürelim istedik. Bu protokol ile, ortak bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin geliştirilmesi, üniversite öğrencilerinin staj, uygulama ve saha çalışmalarına imkan sağlanması, toplumsal faydayı artıracak sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi, seminer, konferans ve panel gibi etkinliklerin birlikte düzenlenmesi, valilik ve bağlı kurumların ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite tarafından bilimsel ve teknik danışmalık sağlanması, eğitim programları, hizmet içi eğitimler ve sertifikalı kursların düzenlenmesi var. Aynı zamanda ortak yayın ve rapor hazırlanmasını içeriyor. Tüm bunları bir protokol dahilinde gerçekleştireceğiz. Bu protokole dayalı olarak valilik ve kurumlarının durumlarını, vatandaş nezdindeki algısını ölçmeyle ilgili olarak bir anket gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.