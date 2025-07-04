Sakarya’da Serdivan ve Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Serdivan ve Erenler İlçesinde yapılan operasyonda S.A. (29) ve M.Ç. (43) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 107 gram bonzai, 85 gram metamfetamin, 1 tabanca, 1 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.