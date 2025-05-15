Elazığ Dijital Medya İçerik Üreticileri Platformu (ELDİMED) kentte faaliyete başladı.

ELDİMED, Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği (ELMİYAD)çatısı altında kuruldu. ELMİYAD Başkanı ve aynı zamanda ELDİMED Sözcüsü Fırat Öztürk, açıklamalarda bulundu.

Başkan Öztürk, "ELDİMED, Elazığ’ın dijital dünyadaki görünürlüğünü artırmak, şehrin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini geniş kitlelere tanıtmak amacıyla kurulmuş bir oluşumdur. Dijital iletişim araçlarının sağladığı imkanları etkin bir şekilde kullanarak, Elazığ’ın zengin kültürel mirasını, güncel gelişmelerini ve toplumsal dinamiklerini hem yerel hem de ulusal düzeyde görünür kılmayı hedeflemekteyiz. Platformumuz, farklı alanlarda içerik üreten dijital medya profesyonellerinin ve gönüllülerin ortak vizyonuyla şekillenmiştir. ELDİMED, sadece tanıtım ve duyuru faaliyetleri yürütmekle kalmayıp, aynı zamanda vatandaşların sesi olmayı, toplumsal sorunlara dikkat çekmeyi ve çözüm süreçlerinde aktif bir rol üstlenmeyi amaçlamaktayız" dedi.

Elazığ’da dijital medya alanında bir yetenek havuzu oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Öztürk, "Eğitim seminerleri, atölye çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinliklerle Elazığ’ın dijital iletişim kapasitesini artırmayı amaçlayan ELDİMED, farklı disiplinlerden gelen üreticiler arasında iş birliği ve dayanışmayı da güçlendirmektedir. Kendi kaynakları ve gönüllü katkılarla yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde şeffaflık, güvenilirlik ve toplumsal faydayı esas alan ELDİMED, Elazığ’ın dijital hafızasının oluşmasına katkıda bulunarak şehrin geleceğine yönelik güçlü bir iletişim ağı kurmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.