Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uçkun ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla şehrin 43 mahallesinde haftanın 7 günü ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler yapılan planlama doğrultusunda karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan durgun sular, su birikintileri, sazlık alanlar, gübrelik alanlar, süs havuzları ve çöp konteynerleri başta olmak üzere şehir genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden, çevresel kirliliğe sebep olan faktörlerle etkin mücadelenin aralıksız devam ettirildiği belirtilerek "Ekiplerimiz sahada sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir" denildi.