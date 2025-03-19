Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde özel bir program düzenlendi.

Ramazan kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen program, Elazığ Belediyesi mehter takımının coşkulu konseriyle başladı. Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hafız Musa Karabulut’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hüsnü Yusuf Yıldırım ve İbrahim Karabulut da okudukları şiirlerle yaşanan coşkuya ortak oldu. Programda daha sonra Hacı Hulisi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve araştırmacı-yazar Yusuf Ergen "Çanakkale Ruhu" konulu söyleyişiyle günün anlam ve önemine dikkat çekti.

Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan özel gereksinimli bireyler tarafından sergilenen "Çanakkale Destanı" adlı tiyatro gösterimi izleyenlerden tam not alarak ayakta alkışlandı.

Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi’nin "Çanakkale’de Bir Anzak" adlı tiyatro gösterimiyle sona eren program sonunda konuklar, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi Fuaye Alanında açılan Çanakkale Müzesi Sergisini ziyaret etti.

Serginin 23 Marta kadar açık kalacağını belirten Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, tüm Elazığlıları sergiyi ziyaret etmeleri için Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezine davet etti.