Diyarbakır’da yapımı süren Kralkızı-Dicle projesinde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 32 seviyesinde olup projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 2,87 milyar TL katkı ve 23 bin 965 kişilik ek istihdam sağlanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan alt yapı çalışmaları bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Diyarbakır Kralkızı Dicle P3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kralkızı-Dicle P3 pompaj sulaması iletim kanalı, pompa istasyonu ve ana kanal yapımı inşaatının tamamlanmasıyla toplamda 239 bin 650 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını ifade etti.