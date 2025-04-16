Bünyesinde tarım, enerji, inşaat ve gıda yatırımları bulunan GrainTürk Holding, 2025 yılında yeni yatırımlara imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Onur İçcan, "Ekonomiye güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şirket ciromuzu yılsonudan 7 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım, enerji, inşaat ve perakende alanında önemli projelere imza atan GrainTürk Holding, 2025 yılı sonunda 7 milyar liralık ciro hedefliyor. Türkiye ekonomisin hedefler doğrultusunda büyüdüğünü ifade eden CEO Onur İçcan, "Ekonomi yönetimi doğru adımlar atıyor. Küresel çapta yaşanan ekonomik dalgalanmalardan en az şekilde etkileniyor. Bu bizim gibi Türkiye’de yatırım yapan şirketler için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki süreçte faizlerin de düşüşüyle yerli ve yabancı yatırımların artacağını tahmin ediyoruz. Döviz kuru ve enflasyon hedefi OVP’ye uygun gelecektir. Ayrıca ABD tüm dünyaya yüksek vergi tarifeleri uygularken, Türkiye yüzde 10 gümrük vergisi sınıfında bırakması önemli bir gelişme. Özellikle tarım alanında büyük fırsat var. Türkiye’den ABD’ye yapılacak ihracat kanallarında genişleme bekliyoruz. Ekonomiye güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

İçcan,"Tarım faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirdiğimiz Özova Tarım’ın halka arz çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne dahil olan Özova Tarım’ın İzahname onay başvurusu da SPK’ya yapıldı. Bu halka arz ile birlikte özellikle tarım alanındaki yatırımlarımıza hız verecek ve ürün çeşitliliğimizi arttırarak bölgeye yeni bir istihdam ve kaynak oluşturacağız’’ dedi.

"Halka arz sonrası gerçekleştirmiş olduğumuz enerji şirketi satın alımıyla toplamda 326 Mw’lık bir büyüklükte yenilenebilir enerji yatırımının ortağı konumuna geldik" diyen İçcan, "Şanlıurfa‘nın Viranşehir bölgesinde toplamda 130 Mw lık GES yatırımının 2025 yılı nisan ayı itibarıyla 50 Mw lık kısmı üretime başladı. Toplamda yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana yayılan bu proje tamamlandığında tek alanda kurulu Türkiye’nin dördüncü en büyük Güneş Enerji Santrali olma özelliğini taşıyacak. Afyon ve Manisa bölgesinde toplamda 78 Mw’lık depolamalı RES projesinin önlisanslarını almış bulunuyoruz. 20 Mw’lık Diyarbakır depolamalı GES projesi de lisans aşamasında. Söz konusu projelerin toplam yatırım bedelinin 250 milyon dolar civarında olmasını planlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Halka arz sonrası tarım alanındaki faaliyetleri kapsamında 75 bin ton lisanslı depo kapasitesini 2 katından fazla oranda arttırarak 155 bin ton seviyesine çıkaran holdingin bölge çiftçisinin ve halkının daha hızlı bir şekilde kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten İçcan, "Toplamda 220 bin tonluk depolama kapasitesinin önümüzdeki süreçte hem lisanslı hem de serbest depolamada kapasitesini arttırmaya devam edeceğiz. Ayrıca deprem bölgesinde New Tower konut projemizi tamamladık. Projemizde toplamda 23 bin metrekare satılabilir alan mevcut . Satışlarımıza 2025 yılı nisan ayı itibariyle başlamış bulunmaktayız. Toplamda 1.2 milyar TL hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan İçcan, Hatay’ın en büyük makarna üretim fabrikasının kurulması için çalışmaların başladığını belirtti.