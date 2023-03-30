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Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,1 iken, Mart ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı. Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı.

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