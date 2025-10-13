Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Sarıkemer’deki tarihi Taşköprü’nün yağışlarla birlikte gelen çöp ve moloz yığınları ile zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını belirtti.

Büyük Menderes Nehri’ne atılan katı atıklar, çöpler ve ağaç kütükleri Aydın Söke’ye bağlı Sarıkemer’deki tarihi Taşköprü’nün kemerlerini her yıl tıkadığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Taşköprü’nün arkasında biriken çöpler büyük bir çevre sorunu oluşturmaktadır.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Taşköprü’de biriken çöpler ve atıklar DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kepçelerle temizlenerek, köprünün ağaç kütükleriyle tıkanan kemerleri açılmış ve suyun giriş ve çıkışı uygun hale getirilmişti. Yaz aylarında kuruyan B.Menderes Nehri’ne yağmurlarla birlikte tekrar su dolmaya başladı. Suyla birlikte tekrar çöpler ve katı atıklar Taşköprü’de birikmeye başladı. Yağmurlarla birlikte katı atıklar çoğalacak ve her yıl olduğu gibi, köprünün arkasında birikecek ve köprüyü yine tehdit edecektir. Buradaki çevre sorununun çözülmesi ve Taşköprü’nün korunması, köprünün arka tarafına yapılacak yüzer bariyer sistemine bağlıdır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Söke Regülatörü’nün önünde çöpler birikmesin diye 2016 yılında doğru bir proje olan yüzer bariyer tesisini kurmuş ve işlevsel hale getirmişti. Çöplerin denize gitmesini engelleyen bu proje bir süre devam etti. Ancak bariyer yıllardır atıl bir şekilde kıyıda işlevsiz olarak durmaktadır. Söke Regülatörü’nde atıl bir şekilde bekleyen yüzer bariyer sistemi, Sarıkemer’de bulunan Taşköprü’nün arkasına kurulması halinde hem katı atıkları tutacak hem de köprünün yıkılma tehlikesini önleyecektir. Ancak bariyer kurulması halinde biriken çöpleri kim alacak ve nasıl bertaraf edilecektir? Bu konuda kurumlararası işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu işbirliği mutlaka sağlanmalıdır. Yoksa çöpler her yıl olduğu gibi Taşköprü’yü de aşarak denize gidecektir" dedi.