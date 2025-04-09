Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, 1 Ocak itibarıyla kiralık taşınmazlar için uygulanmaya başlanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS), 7 Nisan itibarıyla satılık iş yeri ilanları için de başladığını belirterek, "EİDS, internet portallarında ve sosyal medya mecralarındaki dolandırıcılık olaylarının önüne geçecek" dedi.

Canpolat, Ticaret Bakanlığının, önümüzdeki süreçte konut satışlarında da zorunlu hale gelmesi beklenenen EİDS uygulamasını, vatandaşların internet portallarında ve sosyal medya mecralarında dolandırılmasının önüne geçmek amacıyla bir süre önce hayata geçirdiğini söyledi.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi hakkında bilgi veren Canpolat, "Bir vatandaş kendine ait gayrimenkulünü internet portalında ya da sosyal medyada ilana vereceği zaman kendi adına olacak ya da 1. ve 2. derece yakınlarının adına olacak. Biz gayrimenkul sektöründeki sorumlu emlak danışmanları olarak mülk sahiplerinin gayrimenkullerinin satışı ve kiralanmasında yetkilendirme sözleşmesi almadan internet portallarına ilan giremiyoruz. Bu, kötü ve art niyetli kişilerin doğrulanmış gayrimenkul ilanlarına ulaşamaması ve halkımızı yanıltıp dolandırmaması için alınan bir tedbirdir" diye konuştu.

Sistemin 1 Nisan itibariyle oto galericilerde de uygulamaya geçildiğini ifade eden Canpolat, "EİDS, internet portallarında ve sosyal medya mecralarındaki dolandırıcılık olaylarının önüne geçecek. Çünkü dolandırıcılar doğrulama sistemi yapılmadan aldıkları kayıtları kopyala yapıştır sistemi ile piyasaya sürüyordu. Bu da vatandaşımızın mağdur olmasına ve zarar görmesine sebep oluyordu. EİDS sistemi 7 Nisan itibariyle satılık iş yeri ilanlarında da hayata geçti. Bundan sonra da peyderpey diğer gayrimenkullerde hayata geçecektir" dedi.

"Arz ve talep arasındaki makas açılıyor"

Canpolat, 2023’ün yarısından itibaren gayrimenkul piyasasının ciddi bir durağanlık yaşadığını söyledi. 2025 itibariyle bu durağanlığın aşılacağını umut ettiklerini dile getiren Canpolat, "Ama hem küresel anlamda hem de ülkemizde yaşanan gelişmeler ister istemez gayrimenkul fiyatlarının düşüşüne değil de tam tersi yerinde saymasına, belki bir tık yükselmesine sebep oldu. Ayrıca bankalarda mevduat faizleri çok yüksek. Yaşanan gelişmelerden kaynaklı döviz ve altında da ciddi bir yükseliş hakim. Borsa gelişmelerden ciddi anlamda etkilenmiş durumda. Yaşanan bu karışıklık ve karmaşadan kaynaklı gayrimenkul sektöründe bir durağanlık yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye geneli konut açığı bulunduğuna işaret eden Canpolat, "Türkiye geneli bizim yıllık konut üretiminizin ortalama 900 bin ila bir milyon seviyesinde olması lazım. Ama baktığımız zaman bu üretim bugünkü şartlarda 500-600 bin civarında olduğu için arz ve talep arasındaki makas açılıyor. Bu makasın açılması ister istemez fiyatlara yansıyor. Bu da vatandaşların özellikle kiralık konutlarda sorun yaşamasına sebep oluyor" dedi.