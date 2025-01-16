MERSİN (İHA) – Amerika’nın Boston kentinde müzik kariyerine devam eden ve Berklee College Of Music’te yardımcı doçent olarak görev yapan Mersinli genç keman virtiözü Bengisu Gökçe, mezun olduğu Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yıllar sonra öğrencilerle buluştu. ‘Modern Armoni ve Doğaçlama Teknikleri’ başlıklı bir workshop gerçekleştiren Gökçe, “Müzik eğitimimi borçlu olduğum okulumda yıllar sonra ders vermek benim için büyük bir onur” dedi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Keman Performans Bölümünden 2011 yılında mezun olan genç keman sanatçısı Bengisu Gökçe, 10 yıldır Amerika’da yaşamasına rağmen okulunu unutmadı. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) profesyonel olarak tanınan bir sanatçı olan ve birçok başarıya imza atan Gökçe, MEÜ Devlet Konservatuvarına vefa borcunu ders vererek ödedi.

Mezun olduğu okulunu unutmadı

Amerika’dan Mersin’e gelen genç sanatçı, Devlet Konservatuvarından keman hocası Ebru Yunkuş’un destekleriyle ‘Modern Armoni ve Doğaçlama Teknikleri’ başlıklı bir workshop gerçekleştirdi. Yaşları 9-22 arasında değişen keman öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, temel armoni bilgilerinin yanı sıra Blues ve Caz hakkında edindiği deneyimlerini aktaran Gökçe, teşekkür belgesiyle onurlandırıldı.

Bengisu Gökçe, yaptığı açıklamada, yıllar sonra okulunda ders vermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Buluşmada duygusal anlar yaşadığını belirten Gökçe, “Ders boyunca tüm öğrenciler kendi doğaçlamalarını oluşturmayı öğrendiler ve hepsi de bundan sonra bu konuda çalışmak için çok heveslendiler. Blues ve Caz gibi modern stiller Mersin Konservatuvarında öğretilen klasik eğitim dışında olduğu için öğrencilerde büyük bir ilgi uyandırdı. Bu tür destek çalışmalarının devamını da yapabilmek için şimdiden Ebru ve Selahattin Yunkus hocalarımla çalışmalara başladık. Müzik eğitimimi borçlu olduğum okulumda yıllar sonra ders vermek benim için büyük bir onur” diye konuştu.

Berklee’nin ilk Türk kadın öğretmeni oldu

Sanat çalışmalarına Boston’da devam eden Gökçe’nin yaşamı başarılarla dolu. MEÜ’de henüz 7 yaşında başladığı keman eğitiminde, 4 yıllık üniversite eğitimini 2 yılda büyük bir başarıyla tamamlayan Gökçe, bir yıl MEÜ Devlet Konservatuvarında hocalık yapmasının ardından Almanya Berlin’de Hanns Eisler Müzik Okulu’na kabul edildi. Buradaki bir yıllık eğitimden sonra 2015 yılında Berklee College Of Music sınavlarına giren ve burslu olarak okula kabul edilen Gökçe, Aralık 2018’de mezun oldu.

Genç yaşında müzik hayatına birçok başarı sığdıran, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönen Gökçe, Türkiye’nin çok büyük orkestraları eşliğinde solist olarak çalma fırsatları yakaladı. Berklee’deki ilk yılında okulun konçerto yarışmasını kazanarak okul orkestrasında solist olarak çalma şansı elde eden, aynı yıl yaylı bölümünü kazanan Gökçe, mezun olmasının ardından konserler ve solo performanslarla devam etti.

2022 yılının Ocak ayında büyük bir başarıya daha imza atan Gökçe, Berklee tarihinde ilk Türk kadın öğretmeni oldu. Yaylı Çalgılar bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başlayan Gökçe, “Berklee tarihindeki ilk Türk kadın öğretmen olmak gerçekten bir onur. 2022 Eylül ayında ek olarak Solfej ve Kulak Eğitimi dersleri de vermeye başladım. Bunların yanında performans kariyerime de devam ettim ve birçok tanınmış kişi ve müzik gruplarıyla konserler ve turlar yaptım. Bunlardan bazıları Michigan’da bulunan, Türkiye’de de bilinen ve takip edilen Ulusal Arap Orkestrası (National Arab Orchestra), dünya çapında çeşitli ülkelerde düzenlenen Mum Işığı Konserleri (Candlelight Concerts) yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Türk köklerini Doğu Avrupa ve Orta Doğu gelenekleriyle harmanlayan ve çok yönlü bir kemancı olarak tanınan Gökçe; Mark O’Connor, Tigran Hamasyan, Aynur Doğan, Shreya Ghoshal, Toninho Horta, Shankar Mahadevan, Simon Shaheen, Amal Murkus ve Pablo Ziegler gibi müzik ikonlarıyla sahneye çıktı. Birçok sanatçıyla albümler ve kayıt projelerinde yer alan Gökçe, Berklee Indian Ensemble’in ilk albümü ‘Shuruaat’ta yer alan sanatçılardan biri oldu ve bu albüm 65. Grammy Ödüllerinde En İyi Global Müzik Albümü kategorisinde aday gösterildi.