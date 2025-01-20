Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, öğrencilerin ve kursiyerlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla geçen bir yılı geride bıraktı. Selçuk’ta yaşayan vatandaşların kültür ve sanat durağı olan merkez, 2024 yılında birçok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaparken, bir yandan da ücretsiz WİFİ desteğiyle öğrencilere gün boyunca kendilerini rahat ve güvenli bir ortamda ders çalışma imkânı sunuyor.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi tarafından 2024 yılında düzenlenen ücretsiz kurslara toplam bin 180 kursiyer katılarak eğitim hizmetlerinden yararlanma imkânı buldu. Merkezde, resim, müzik, satranç, yabancı dil eğitimleri ve Kat-ı Sanatı Kursu’nun yanı sıra meslek edindirme kursları kapsamında düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, Pastacı Çırağı, Pasta Yapımı, Barista, Tığ Örgü Çanta Yapımı eğitimleriyle kursiyerlerin iş istihdamına katkı sağlanıyor.

Müzikle iç içe bir yıl

Merkez bünyesinde düzenlenen ücretsiz müzik kursları kapsamında; piyano, klasik elektro ve basgitar, keman, ritim, orf, bateri, darbuka, bendir, erbane, bando, koro/şan ve orkestra kursları müzik severleri bir araya getirdi. Yıl boyunca piyano kurslarına 69 kursiyer, gitar kursuna 74 kursiyer, keman kursuna 39 kursiyer, ritim, orf, bateri, darbuka, bendir, erbane, bando kurslarına toplamda 316 kursiyer, koro/şan ve orkestra kurslarına ise 34 kursiyer katılarak müzikle iç içe bir yıl geçirdi.

Kursiyerler dünya dilleriyle buluştu

Dünya dillerini bir araya getiren Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen Arnavutça, İtalyanca ve Yunanca kursları 2024 yılında da büyük ilgi gördü. Efes Selçuk Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı iş birliği ile Meslek Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen İngilizce kurslarına katılan 71 öğrenci ücretsiz İngilizce dil eğitimi alarak kursu başarı ile bitiren kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika aldı.

Efes Selçuk’ta yaşayan Balkan asıllı göçmen vatandaşların ata dillerini öğrenme ve gelecek nesillere dillerini aktarabilme taleplerine istinaden Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Etkinlik Merkezi’nde açılan Arnavutça ve Yunanca dil eğitimlerine katılan 62 kursiyer kökleriyle buluşma imkânı buldu.

Efes Selçuk’un turistik bir yapıya sahip olması ve özellikle turizm sektöründe çalışan kesimlerden gelen talepler dikkate alınarak Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde başlatılan İtalyanca dil eğitimine katılan 81 kursiyer başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamladı.

Kadınlardan kat’ı sanatı kursuna yoğun ilgi

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve sosyal Etkinlik Merkezi’nde, ince işçilik, el becerisi ve detaylara gösterilen özen ile bilinen kat’ı sanatı kursu ücretsiz olarak kursiyerlerle buluştu. Sabır, dikkat ve odaklanma gibi özelliklerin gelişimine katkı sağlayan Kat’ı Sanatı kursuna, bu sanatı öğrenmek ve icra etmek isteyen 31 kursiyer katılarak yıl boyunca kendilerini geliştirme imkânı buldu. Sanatla uğraşmak, kişinin kendini daha iyi ifade etmesini, duygularını rahatça dışa vurmasını ve yaratıcılığını geliştirmesini sağlayan Kat’ı Sanatı kursunda kursiyerler birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı

Sanatla iç içe

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi, 2024 yılının yaz sezonu boyunca 69 öğrenciye satranç kursu için kapılarını açtı. Çocukların zekâ gelişime katkı sağlayan stratejik bir oyun olan satranç, merkezde düzenlenen satranç turnuvası ile satranç sporcularını bir araya getirdi.

Ayrıca birbirinden yetenekli küçük ressamlar, merkezdeki resim kursunda bir araya geldi. Yaz sezonu boyunca süren resim kursunda 140 öğrenci yeteneklerini geliştirme imkânı buldu. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik merkezinde yaz boyunca süren kurslar ile öğrenciler yaz tatillerini verimli ve kaliteli bir şekilde geçirdi.

Meslek edindirme kursları ile ekonomiye katkı

Selçuk Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı iş birliği ile ücretsiz Meslek Edindirme Kursları kapsamında Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kurslarına 95 kursiyer katıldı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, hasat edilmesi, işlenmesi hakkında bilgilendirme ve beceri kazandırmayı amaçlayan kursa katılan kursiyerler kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazandı.

Meslek edindirme kursları kapsamında merkezin bünyesinde pastacılık mesleğine giriş yapmak isteyen vatandaşlar için başlangıç olan pastacı çırağı ve pasta yapımının temel tekniklerini öğrenecekleri, farklı pasta çeşitlerini keşfederek kendi özgün tasarımlarını yaratabilmeleri için düzenlenen Pasta Yapımı Kurslarına 59 kursiyer katılım sağladı. Temel pasta yapım teknikleri, süsleme yöntemlerinin yanında farklı hamur işleri ve tatlılar yapmayı öğrenip iş hayatına atılmadan önce mesleğe dair özel bilgiler verilen kursun sonunda katılım sağlayan ve başarılı olan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika aldı.

Selçuk’ta sayıları gün geçtikçe artan kahve dükkânlarına olan ilgi ve oluşan barista istihdamını karşılamak için başlatılan Barista Kursu, 24 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Kahvelerin ideal yapımı, yeni nesil kahve makinelerinin nasıl kullanılacağı, sütün nasıl köpürtüleceği ve farklı kahve çeşitlerinin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgileri içeren kursta, kursiyerler eğlenirken öğrendi.

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde, Meslek Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen Tığ Örgü Çanta Yapımı kursuna 16 kadın kursiyer katılım sağladı. Kursa katılım sağlayan kursiyer kadınlar, kursta öğrendikleriyle ortaya çıkardıkları el emeği çantalar sayesinde aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydettiler.

Selçuk Belediyesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı içerisinde TYT ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak için, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde Süreç Değerlendirme Sınavları düzenledi. Öğrenciler, çevre ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak için plastik, cam ve pet şişe gibi geri dönüştürülebilir atıklar getirerek sınava katıldı. Öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri ve sınav deneyimi kazanmaları için düzenlenen Süreç Değerlendirme Sınavları öğrencilerden yoğun talep gördü.