Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Halil Kallat’ın görevinden ayrılmasının ardından, şube başkanlığına oy birliği ile Ahmet Yasav seçildi.

Şube binasında devir teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Halil Kallat, "2002 yılında üye olduğum, üyesi olmaktan her zaman şeref duyduğum, birçok kademesinde ve 2010 yılından beri şube yönetiminde bulunduğum bu kutlu davanın aktif yöneticilik kısmını bugün üzülerek tamamlamış bulunmaktayım. Bu zor görevi devralan uzun zamandır yönetim kurulu üyesi olarak hizmet ettiğimiz, kendileri ile çalışmak onur duyduğum Ahmet Yasav kardeşime ve yönetim kurulumuzun değerli üyeleri Mustafa Köseler, Özgür Emeksiz, Mehmet Taşçı, Adem Dönmez, Mehmet Göksu ve Vahdet Vural kardeşlerime bundan sonraki görevlerinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Şube yönetim kurulu ve şube başkanlığı görevlerinde bulunduğum bu 14 yıllık süreç içinde beraber çalışmak şerefine nail olduğum çok kıymetli Genel Başkanım Ali Yalçın Bey ile gerek şu dönem gerekse önceki dönemlerde görev alan genel başkan yardımcılarıma, şube yönetimine geldiğimizde genel başkanımız olan Ahmet Gündoğdu başkanıma ve değerli yönetimlerine, kendileri ile tanışmaktan ve çalışmaktan büyük onur duyduğum diğer illerimizin çok değerli şube başkanı arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. 2010 yılında beraber yol yürümeye başladığım ve kendisinden sendikacılık anlamında çok şey öğrendiğim, Manisa’daki bir çok sivil toplum kuruluşunun önderliğini ve öncülüğünü yapan Mehmet Emin Sofuoğlu başkanıma ve o dönem beraber çalıştığım yönetim kurulu arkadaşlarıma, kendisini Genç Memur-Sen de tanıdığım, uzun süre beraber dava arkadaşlığı yaptığım, sendikacılık anlamında Manisa’ya ve sendikamıza çok değerler katan, kendisi ile yol yürümekten büyük onur duyduğum Genel Başkan Yardımcımız Mesut Öner kardeşime, tecrübelerinden her zaman yararlandığım naif kişiliği ile gönüllerde yer edinen Mehmet Akış ağabeyime şükranlarımı bir borç bilirim. Yine bu uzun süreçte kendileri ile görev yapmaktan her zaman onur duyduğum, adlarını tek tek buradan sayamayacağım, şu andaki ve önceki dönemlerdeki tüm ilçe temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, yine kadınlar komisyonumuzun değerli başkanları ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, sendikacılık okulunun en değerli üyeleri Genç Memur-Sen’imizin değerli başkanları ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, sendikanın emeklisi olmaz dediğimiz emektar ağabeylerime, hocalarıma, Emekli Memur-Sen’in değerli başkanları ve yönetim kurulu ağabeylerime, teşkilatımızın gören gözü, işiten kulağı sendikal anlamda varlık sebebimiz ve en büyük destekçilerimiz değerli üye arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Yine bu uzun süreçte bir çok eyleme ve çalışmaya beraber destek olduğumuz Konfederasyonumuza bağlı diğer sendikalarımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin değerli yönetici, memur ve çalışan arkadaşlarım ile diğer il müdürlüklerinde görev yapan bürokrasimizin değerli amirlerine ve memur arkadaşlarıma, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında çok kıymetli görevler ifa ettiğimiz değerli sivil toplum kuruluşu üyesi arkadaşlarıma, sesimizin ve sözümüzün alanlara duyulmasını sağlayan değerli basın mensubu arkadaşlarıma da şükranlarımı sunarım. Bu uzun ve meşakkatli görev süremde kendilerine yeterince zaman ayıramadığım değerli eşime, çocuklarıma, anne-babama ve yakınlarıma da şükranlarımı borç bilirim. Bu kadar büyük bir ailenin bütün yükünü çeken, arka planda bizi tamam eden, her zaman desteklerini hissettiğimiz gerek Genel Merkezimiz gerekse şube çalışanı olan değerli arkadaşlarıma da şükranlarımı sunarım. Ama şükranlarımın en büyüğünü bu kutlu davanın kuruculuğunu yapan, tanıdıkça ve okudukça kendisine hayran olduğum, çağın soylusu, Kudüs Şairi, yedi güzel adamın en değerlisi, Kurucu Genel Başkanım merhum Mehmet Akif İnan başkanıma bir borç bilirim. Bu kutlu davanın Manisa’daki kuruculuğunu yapan, ömrünü dava uğruna harcayan Kurucu il başkanımız merhum Resul Ersöz başkanıma, ondan sonra bayrağı devralıp sendikamızın bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan Mehmet Alp hocama, Abdülnasır Şimşek başkanıma ve yönetim kurulu üyesi değerli ağabeylerime de şükranlarımı sunarım. Bu 14 yıllık süreçte unutamayacağım olaylar ne derseniz şu üçünü söylemeden geçemeyeceğim. Başörtüsü eylemi ve kılık kıyafet serbestliği kararı, 15 temmuz darbe girişimi ve Ayasofya’nın açılışı idi. Son olarak da bu uzun süreçte bir çok kişi ile tanıştım. Bir çok dost ve arkadaş edindim. Teşkilatın ne kadar değerli olduğunu anladım. Mümkün olduğunca kimseyi kırmamaya çalıştım. Ama bilmeyerek kırdım ve üzdüm ise hakkınızı helal ediniz. Umarım bu kutlu davaya bir nebze de bizim katkımız olmuştur. Bu gök kubbede bir hoş seda bırakabildik ise ne mutlu bize. Bundan sonraki süreçte her zaman sendikamın hizmetinde olacağım. İyi ki Eğitim-Bir-Sen var, iyi ki Memur-Sen var, iyi ki siz değerli dostlarımız var. Kalın sağlıcakla. Allah’a emanet olunuz” dedi.

Halil Kallat’tan devraldığı bayrağı daha da ileriye taşımaya çalışacaklarını ifade eden Yasav, "Halil başkanımıza şimdiye kadarki emekleri için teşekkür ederim. Hoşgörüsü, feraseti, dava adamlığı ve engin tecrübesiyle bizlere örnek oldu. Üzüldüğümüzde umut cümleleri kurdu, kızdığımızda sabır telakki etti. Sevincimizi hayra yordu. Hasılı kelam deniz feneri misali gideceğimiz yönü tayin etti. Halil başkanımızın sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir hayat sürmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Gölgesini üzerimizden çekmemesini rica ediyorum. Yaptığı çalışmalara, harcadığı emeklerle ve döktüğü terlere biz şahidiz. Rabbim ondan razı olsun“ dedi.

Eğitim Bir Sen Şube Yönetim Kurulu’na yedek listeden Vahdet Vural dahil oldu. Yeni şekillenen yönetim kurulu ise şöyle oluştu: Ahmet Yasav, Mustafa Köseler, Mehmet Taşçı, Adem Dönmez, Vahdet Vural, Mehmet Göksu, Özgür Emeksiz.