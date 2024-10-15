Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle başlayan elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor.

Muş Ovası’nda gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dolayı ayrı bir tat ve aromaya sahip olan elmanın hasadı yapıldı. Kentte 4 bin 512 dekarda üretimi yapılan elma hasadından 25 milyon lira gelir bekleniyor.

Merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Dilimli köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla gerçekleştirilen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş’ta son hasat döneminde bir araya geldiklerini söyledi. Verimi yüksek, kaliteli ve lezzetli bir elma bahçesinde olduklarını ifade eden Çakır, "Muş’un tarımdaki potansiyeli, meyvecilik anlamda da demek ki çalışırsak, imkan verilirse ve azmedersek başarabileceğimizin göstergesidir. Burası cennet gibi. Son derece güzel. Bulduğumuz yerden dahi elmaların kokusunu alıyoruz. Bu güzel elma ağaçlarını Muş’ta geliştirmek durumundayız. Ekonomik olarak hem çiftçiye hem de ilimize ve ülkemize ciddi bir katkısı var. Burada 4 bin 512 dönümde elma üretimi var. Muş, 5 ilçe ve 368 köyle geniş bir coğrafya. Türkiye’nin en verimli nehirlerinden bir tanesi elma bahçesinin kenarında geçiyor. İrili ufaklı onlarca suyumuz ve göletlerimiz var. Dolayısıyla tarım ve üretmek için hiçbir mazeretimiz yok. Allah üretene her zaman karşılığını verir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise Muş’un hububat ve diğer hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Meyvecilik konusunda da iyi bir durumdayız. İlimizde 19 bin 200 dekar üzerinde meyvecilik yapılmaktadır. Burada kendine has ve özellikle de rağbeti fazla olan elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlimizde 4 bin 512 dekar üzerinde elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yıl da özellikle hem iklim şartları hem de toprak yapısından dolayı iyi bir hasat alındı. Verim olarak da 1650 ton üzerinde bir verim beklemekteyiz. Bu da ilimize 25 milyon lira bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu hasadın hem üreticimize, Muş’umuza bereket, hayır getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çakır ve beraberindeki heyet elma hasadı yaptı.

Elma hasadına, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri ve çevre köylerin muhtarları katıldı.