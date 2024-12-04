3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli üyelerle yemekte buluşan Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Engelliler günü engellenmişlikten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür" dedi.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 3 Aralık Engelliler Günü’nde engelli üyelerle bir araya geldi. Öğretmenevindeki programda konuşan Miran, “Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilen 3 Aralık’ın, bir kutlama veya sembolik bir çiçek sunma günü değil, farkındalık oluşturma ve engellilikten ziyade, engellenmişlikten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür" dedi.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"

Eyüp Bülent Miran, engelsiz bir hayat yaşanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Engelli bireylerimizin haklarının savunulması ve yaşamlarının daha erişilebilir hale gelmesi için sorumluluğumuzun farkındayız ve bu sorumluluğu yerine getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Memur-Sen olarak engellilere yönelik politika önerilerinde bulunuyor, onların yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemeler için mücadele ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli bireylerin azim ve kararlılığını tüm topluma ilham veren bir gün olmasını temenni ediyorum. ’Herkes için adil bir dünya’ şiarıyla var güçleriyle çalışan Memur-Sen Engelliler Komisyonumuzu tebrik ediyorum” diye konuştu.

Programa, Antalya Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Mehmet Kahramanoğulları ve Eğitim Bir Sen Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.