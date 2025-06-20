Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir Gölü’nün yüzde 55 oranında küçüldüğünü belirterek 21 milyar TL bütçeli eylem planını açıkladı. Planın kapalı sulama, su tasarrufu, yapay zekâ ile izleme ve 42 milyon metreküplük ilave su aktarımını kapsadığını belirten bakan Yumaklı, "Eğirdir Gölü’nü sadece bir doğal varlık olarak değil, tarım mirası ve üretim gücümüzün teminatı olarak görüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta programına sabah saatlerinde Eğirdir ilçesindeki Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde (MAREM) başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Eğirdir Gölü için hazırlanan eylem planı ele alındı. Toplantının ardından Bakan Yumaklı, Eğirdir Gölü kıyısında kameraların karşısına geçerek detaylı açıklamalarda bulundu.

"Göl sadece su değil, tarım, geçim ve gelecek"

Bakan Yumaklı, "Bugün yalnızca Isparta’nın değil, ülkemizin de gözbebeği olan Eğirdir Gölü’ndeyiz. Burada sadece bir gölün değil; binlerce çiftçimizin alın terinin, bölgenin tarımsal üretiminin, yüz binlerce insanın su ihtiyacının ve doğanın sesine kulak veriyoruz" dedi.

Küresel ısınma, artan sıcaklık, buharlaşma ve iklim değişikliğiyle birlikte su kaynaklarının ciddi risk altında olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, ülke olarak bu sürecin en hızlı etkilenenlerinden biri olunduğunu ifade etti.

Gölün derinliği yarı yarıya azaldı

Eğirdir Gölü’nün 478 kilometrekare yüzey alanı ve 4 milyar metreküp su kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Son 10 yılda gölün derinliği 11 metreden 6 metreye, hacmi ise yüzde 55 azalarak 1,8 milyar metreküpe düştü" şeklinde konuştu.

2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu belirten Bakan Yumaklı, göle giren suyun buharlaşmayı dahi karşılayamadığını belirerek, "2024 yılında göle giren su 372 milyon metreküp, buharlaşma ise 473 milyon metreküp oldu" dedi.

"Suyu tüketen değil yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak DSİ’nin geçmişten beri yürüttüğü çalışmalara ilaveten, Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliğiyle bilim kurulu oluşturulduğunu söyleyen Yumaklı, "Eğirdir Gölü için 13 ana başlık ve 31 alt başlıktan oluşan bir eylem planı hazırladık" ifadelerini kullandı. Planın üç temel hedefinin suyu etkin ve adil kullanmak, yer altı ve yüzey sularını bilimsel esaslara göre yönetmek ve doğal dengeyi korumak olduğunu belirtti.

Açık sulama sistemleri kapalıya dönüştürülecek

Yumaklı, Eğirdir Gölü çevresindeki açık sulama sistemlerinin kapalıya dönüştürüleceğini, ayrıca su tüketimi düşük ürün desenine geçileceğini söyledi. Bu planın sadece bir öneri değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Bakan, "Bu dönüşümü üreticilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

42 milyon metreküplük su aktarımı için ihale 8 Temmuz’da

Halk Su Havzası’ndan göle yılda 42 milyon metreküp su aktarımı için 8 Temmuz’da ihale yapılacağını açıklayan Bakan Yumaklı, kayıt dışı kuyularla ilgili düzenlemelerin de eylem planında yer aldığını belirtti.

Yapay zekâ ile su yönetimi yapılacak

Gölün izlenmesi, buharlaşma ve yağış dengelerinin takip edilmesi için yapay zekâ destekli yazılım çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yumaklı, istilacı türlerle mücadele, su ve toprak kalitesinin artırılması ve paydaşlara yönelik eğitim faaliyetlerinin de eylem planında yer aldığını söyledi.

"Toplam yatırım tutarı 21 milyar TL"

Eylem planının 2025-2030 yıllarını kapsadığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Bu planla yılda 150 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Göl seviyesini yükseltecek, su kalitesini artıracağız. Yatırımların toplam tutarı 21 milyar TL olacak" dedi.

"Eğirdir sadece göl değil, gıda güvenliğidir"

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile su verimliliği seferberliğine öncülük eden Emine Erdoğan’a teşekkür eden Yumaklı, "Eğirdir Gölü’nü korumak sadece çevresel bir mesele değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler devam edecek

Basın açıklamasının ardından Bakan Yumaklı, cuma namazını Eğirdir’de kıldıktan sonra sırasıyla Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek temaslarını tamamladı.