Ege Üniversitesinde, Ege Teknopark ve Engelsiz Ege Birimi Koordinatörlüğü işbirliğinde düzenlenen "Ege Üniversitesi’nde Engelsiz Erişim Teknolojik Tasarım Yarışması"nın açılışı gerçekleştirildi. EÜ Teknopark İnci Binasında gerçekleştirilen etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü Pelin Piştav Akmeşe, Ege Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. İskender İnce akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmanın açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizi üniversitemize adım attıkları ilk andan itibaren yalnızca akademik olarak değil, aynı zamanda çağın gerekliliklerine uygun güncel ve teknolojik eğitim uygulamalarıyla da destekliyoruz. Amacımız, tüm öğrencilerimizin akranlarıyla eşit şartlarda, en iyi eğitime erişebilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda, dijital dönüşümün merkezinde yer alan erişilebilirlik alanında öncü adımlar atıyoruz. Engelsiz bir üniversite olma vizyonumuz kapsamında; yapay zekâ destekli web işaret dili çeviri sistemimiz sayesinde işitme engelli ve sağır bireyler web sayfalarımızda yer alan içeriklere eşit şekilde erişebilmektedir. Bununla birlikte, erişilebilirlik araçlarımız sayesinde tam görme engelli, az gören, renk körü, disleksi, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi farklı özel ihtiyaçlara sahip bireyler de dijital içeriklere daha kolay ulaşabilmektedir" diye konuştu.

"Herkes için eşit ve adil bir oyun ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Düzenlenen bu erişilebilir oyun hackathonu ile: Oyun dünyasında kapsayıcılığı artırmak, fiziksel engelli bireylerin oyun deneyimlerini güçlendirmek, herkes için eşit ve adil bir oyun ortamı oluşturmak amaçlanmaktadır. Hackathon süresince düzenlenecek eğitimler ve atölye çalışmaları, engelli bireyler ile yazılımcı, hacker ve gamer topluluklarını bir araya getirerek; herkes için erişilebilir ve adil oyun deneyimleri oluşturmayı, yenilikçi kontrol mekanizmaları geliştirmeyi, toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu etkinlik sayesinde, fiziksel engellerin elektronik spor dünyasında teknolojiyle aşılabildiği; eşit, güvenli ve eğlenceli rekabet ortamlarının mümkün olduğu bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Anti-cheat teknolojileri ile güçlendirilmiş güvenli oyun altyapıları da bu hedefin önemli bir parçasıdır. Ege Üniversitesi olarak, engelli bireylerin katılımıyla kapsayıcı ve yenilikçi bir oyun ekosistemi oluşturmayı; böylece oyun dünyasında eşitlik ve erişilebilirlik standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Sadece üniversitemiz içinde değil, toplumla da iş birliği içinde farkındalık çalışmaları yürütmeye; öğrencilerimizin üretkenliğini desteklemeye ve onların başarılarıyla gurur duymaya devam ediyoruz. Sözlerime son verirken katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, başarılı ve verimli bir etkinlik diliyorum" dedi. Projede emeği geçen öğrencilere ve eğitmenlere Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından Teşekkür Belgeleri takdim edildi, ardından Prof. Dr. Budak öğrencilerden atölye hazırlıklarını dinledi.

"Uzun süredir planladığımız bir etkinlik"

Etkinliğe altı ay gibi uzun süredir hazırlandıklarını belirten Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, "Hazırlık sürecinde bedensel engelli öğrencilerimizle bir toplantı yaptık. Onların neye ihtiyaçları olduğu yönünde bilgiler aldık. Onlar, akranlarıyla birlikte oyunlara eşit erişim sağlamak istiyorlardı. Öğrencilerimiz ellerini kullanmakta güçlük yaşadıkları için oyunlara eşit erişimde güçlük yaşadıklarını ve oyunlarda bir üst aşamaya geçemediklerini belirtiler. Biz de bunun için ne yapabiliriz diye düşünerek çalışmalara başladık ve hep birlikte yüz yüze ve online toplantılar yaparak bu hackathonu hazırladık. Hackathon sonrasında da eşit erişilebilir oyun ortamı oluşturmak için ekip olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Yarışma; donanım, yazılım ve oyun tasarımı alanlarında olacak"

Projenin Mentor hocalarından Dr. Oğuz Yetkin "Kızımla proje yapmak amacıyla çıktığım yolda Prof. Dr. Pelin Piştav Akmeşe bizi engelli öğrencilerle buluşturdu. Birlikte Hackathon projesini planladık. Arkadaşlarımız bizden oyun teknolojileri geliştirmemizi istediler. Düşündüm ve benim bu teknolojiyi kendi başıma geliştirmem çok anlamlı olmazdı. Daha güzel yarışma olsun, bir Hackathon olsun diye karar verdik. Yarışmamızı üç ana kategori olarak donanım, yazılım ve oyun tasarımı alanlarında yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Proje öğrencilerinden Ertuğrul Yavuz Taş, "Ege Üniversitesinde öğrenciyim, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde okuyorum. Engelsiz Ege Birimi, yoğun çalışmaları ile engelli öğrencilerin kampüs içinde daha erişilebilir bir hayat sürmesini sağlamak adına birçok çalışma yapıyor. Bundan dolayı kendilerine müteşekkiriz. Bu etkinliğe yaklaşık altı aydır hazırlanıyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında üç gün boyunca, İnsan Odaklı Tasarım Süreçleri, Oyun Kolu Geliştirme, Proccesing Dili ile Oyun Geliştirme, Engelli Oyuncular Paneli ve çeşitli proje sunumları yapılacak.