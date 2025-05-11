Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği, engelli çocuğunun yaşamını sürdürebilmesi ve eğitim görebilmesi için, üstün çaba, sevgi ve emek veren 50 yaşındaki fedakâr bir anneyi (Selvi Polat) "Yılın Annesi" seçti. İZİMİR (İGFA) - Dernek binasında düzenlenen müzik dinletili ve kahvaltılı etkinlikte, derneğin bağlı olduğu Ege Karadenizliler Federasyonu Başkanı, geçmiş dönem İzmir milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube Başkanı Av. Metin Öney tarafından duygu dolu anlar yaşatan anneye teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

YASAM MÜCADELESİ

Dernek üyeleri ve çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte konuşan Selvi Polat (50) büyük mücadele vererek çocuğunun yasam kalitesini yükseltmeye çalıştığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Polat, çok heyecanlı olduğunu, teşekkür belgesi ile onurlandırılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

ANNELER ÇOK DEĞERLİ

Öney de, annelerin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaparak, engelli çocuğuna gösterdiği üstün çaba, sabır ve sevgiyle örnek olan ve "Yılın Annesi" seçilen Selvi Polat'ın gösterdiği özverinin herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

BİR GÜN DEĞİL HERGÜN

Öney, "Anneliğin kutsal sorumluluğunu yerine getiren tüm anneleri sevgiyle rahmetle anıyorum. Sadece bir gün değil, bütün zamanların annelerini yürekten kutluyorum". dedi.

Etkinliğe renk katan canlı müzik performansı da büyük beğeni topladı. Müzisyen eşler Mustafa Kemal ve RahmiyeMusanoğlu çifti, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla kadınlara keyifli anlar yaşattı. Hareketli parçalarla coşkuya dönüşen toplantı sonunda kadınların hep bir ağızdan eşlik ettiği "İzmir Marşı" ile birlik beraberlik mesajı verildi.

ENGELLİLERE DESTEK

Dernek Başkanı Lütfiye Ceviz, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin ve farkındalık etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, engelli bireylere ve ailelerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi

