Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ferdi Zeyrek'in yerine Birlik Başkanı seçimi yapıldı.DENİZLİ (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

Toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üye il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Başmakçı Belediye Başkanı Selçuk Gönüllü'nün verdiği önerge ile başkanlığa aday gösterildi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oy birliğiyle Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi.

“FERDİ BAŞKANIMIZIN EMANETİ ARTIK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmasında Ferdi Zeyrek’in vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Başkan Çavuşoğlu, şunları söyledi, “Keşke bugün burada böyle bir görev devri için toplanmasaydık. Ferdi Başkanımız, sadece Manisa'nın değil, tüm Ege’nin hatta Türkiye'nin gönlünde yer etmiş bir liderdi. Onu tanıyan herkes, içtenliğini, adaletli duruşunu ve halkına olan sevgisini görmüştür. Ne yazık ki çok erken kaybettik. Ancak arkasında bıraktığı sevgi, binlerce insanın gözyaşı ve mesajları, ne kadar büyük bir iz bıraktığını gösteriyor.” Başkan Çavuşoğlu, Ferdi Zeyrek’in hayallerine sahip çıkacaklarını belirterek, “Ferdi Başkanımızın hatırasına ve Ege halkına layık bir şekilde bu görevi yerine getirmek için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Bu bir görev değil, bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında belediyelere yönelik siyasi baskılara da değinen Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı verdi. “Masumiyet karinesine saygı duyulmalı, yargı kişiselleşmemelidir” diyen Çavuşoğlu, tüm baskı gören yerel yöneticilerin yanında olduklarını belirtti.

BESİM DUTLULU’DAN DESTEK MESAJI

Seçimin ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da, görevi devralan Çavuşoğlu’na başarılar diledi. “Ege Belediyeler Birliği, dayanışmanın ve bölgesel kalkınmanın simgesidir” diyen Dutlulu, yeni dönemde de bu anlayışın süreceğine inandığını belirtti.

Toplantının sonunda merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in fotoğrafının önüne karanfil bırakıldı.