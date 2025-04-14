Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 85 köy yolundan 75’i ulaşıma açılırken, 10 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Karabük’te kar yağışı sonrası kapanan 85 köy yolundan 70’i hummalı çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekipleri Eflani ilçesinde ulaşım sağlanamayan 10 köyün 6’sında çalışmalarını sürdürüyor.

3 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon, 2 pikap ve 1 beko lader ile süren çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, "Şuanda kapalı köy yollarının bulunduğu tek ilçe Eflani’dir. Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdare ekiplerimiz, zorlu hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. 10 köy yolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açarak çalışmalarımızı tamamlayacağız" denildi.